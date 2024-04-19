"Магнит" создал лабораторию ИИ для повышения эффективности работы компании

Компания "Магнит" открыла новую лабораторию искусственного интеллекта, AI.Lab, которая является специализированным подразделением, направленным на разработку и адаптацию новейших технологий на базе генеративного ИИ.
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