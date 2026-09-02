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Регион 29

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Помнить каждого: в Карпогорах работает выставка в память о погибших героях СВО

Помнить каждого: в Карпогорах работает выставка в память о погибших героях СВО

Мемориальная выставка «Память в сердцах» посвящена пинежанам, погибшим в ходе специальной военной операции.

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