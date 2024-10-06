Минэнерго Казахстана: в этом году Астана не станет резервировать бензин в России

В текущем году Казахстан не будет резервировать бензин в России на осень. Об этом сообщил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС, передает РИА Новости.
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