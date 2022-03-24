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РФС отказался расширять РПЛ и отменять вылет, новый лимит «13+12», Россия хочет провести Евро, ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина, отстранение российских пловцов и другие новости утра

РФС отказался расширять РПЛ и отменять вылет, новый лимит «13+12», Россия хочет провести Евро, ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина, отстранение российских пловцов и другие новости утра

Доброе утро! Начинаем новый день с дайджестом главных новостей за прошедший день 1. РФС не принял предложение по расширению РПЛ до 18 команд и не одобрил мораторий на вылет из Премьер-лиги.

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