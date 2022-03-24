Доброе утро! Начинаем новый день с дайджестом главных новостей за прошедший день 1. РФС не принял предложение по расширению РПЛ до 18 команд и не одобрил мораторий на вылет из Премьер-лиги.
Популярные статьи
- Клубы РПЛ хотят закрытую лигу. Это вообще законно?
- РФС отказался расширять РПЛ и отменять вылет, новый лимит «13+12», Россия хочет провести Евро, ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина, отстранение российских пловцов и другие новости утра
- «Зенит» и «Спартак» жаждут реваншей. 22-й тур РПЛ — территория футбольной мести
Свежие комментарии