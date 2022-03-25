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FDA одобрило генетически модифицированных коров для производства говядины

FDA одобрило генетически модифицированных коров для производства говядины

ГМО гамбургеры одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) позволив генно-отредактированных (ГМО) животных для выхода на продовольственный рынок Америки, сообщает издание «Natural news».

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