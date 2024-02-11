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Футболист мадридского "Реала" Беллингем получил травму

Футболист мадридского "Реала" Беллингем получил травму

Английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем получил травму. На официальном сайте команды в воскресенье, 11 февраля, сообщается, что у футболиста диагностировали растяжение связок левой лодыжки высокой степени тяжести.

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