Футболист мадридского "Реала" Беллингем получил травму

Английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем получил травму. На официальном сайте команды в воскресенье, 11 февраля, сообщается, что у футболиста диагностировали растяжение связок левой лодыжки высокой степени тяжести.
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