Спикер палаты представителей США Джонсон пообещал не допустить шатдауна

Global Look Press/Keystone Press Agency/Aaron Schwartz Спикер американской палаты представителей Майк Джонсон пообещал не допустить шатдауна (частичного прекращения финансирования), так как конгрессмены от Республиканской партии страны в последнюю минуту попытаются отыскать решение вопроса финансирования правительства Соединенных Штатов.
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