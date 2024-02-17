Потрясающая квартира дизайнера в сталинке 1940 года. Из ремонта 2000-х — в стильный аутентичный интерьер. Фото до и после

Что если уйти от стереотипов? Открыть родную кирпичную кладку и просто покрыть ее лаком, сбить старую плитку и, не выравнивая, покрасить стены? Использовать винтажную мебель, которая прекрасна в своем несовершенстве и сделать акцент на глубоких сложных оттенках? Все это дает потрясающий результат.
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