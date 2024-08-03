Военкоры: ВС РФ пока проигрывают ВСУ в «войне дронов» несмотря на кратное увеличение их производства

Российские военные эксперты и военные корреспонденты опубликовали свои комментарии по поводу недавнего заявления министра обороны России Андрея Белоусова по поводу того, что российские компании значительно нарастили производство малогабаритных FPV-дронов и их поставку в войска группировки ВС РФ в зоне СВО.
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