Военкоры: ВС РФ пока проигрывают ВСУ в «войне дронов» несмотря на кратное увеличение их производства

Российские военные эксперты и военные корреспонденты опубликовали свои комментарии по поводу недавнего заявления министра обороны России Андрея Белоусова по поводу того, что российские компании значительно нарастили производство малогабаритных FPV-дронов и их поставку в войска группировки ВС РФ в зоне СВО.