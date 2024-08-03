НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Военкоры: ВС РФ пока проигрывают ВСУ в «войне дронов» несмотря на кратное увеличение их производства

Военкоры: ВС РФ пока проигрывают ВСУ в «войне дронов» несмотря на кратное увеличение их производства

Российские военные эксперты и военные корреспонденты опубликовали свои комментарии по поводу недавнего заявления министра обороны России Андрея Белоусова по поводу того, что российские компании значительно нарастили производство малогабаритных FPV-дронов и их поставку в войска группировки ВС РФ в зоне СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх