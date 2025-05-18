Прошедшие в Стамбуле переговоры и реакция США на последовавшие обвинения со стороны Зеленского и его европейских спонсоров показали, что Москва и Вашингтон будут согласовывать условия завершения конфликта вдвоем, без Украины.
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