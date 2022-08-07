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TP-Link представила умный и полностью автоматический дверной замок TL-SL31 Lite за 90 долларов

TP-Link представила умный и полностью автоматический дверной замок TL-SL31 Lite за 90 долларов

Компания TP-Link представила в Китае умный дверной замок за 90 долларов. Устройство, получившее обозначение TL-SL31 Lite, уже можно заказать в Поднебесной Создатели подчеркивают, что замок полностью автоматический – с ним не требуется совершать никаких дополнительных действий после открытия или закрытия двери.

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