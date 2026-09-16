В Ростове продают складской комплекс с ж/д тупиком за 850 млн рублей

В Советском районе Ростова-на-Дону собственник выставил на продажу производственно-складской объект. В объявлении, опубликованном 13 сентября на популярном онлайн-сервисе, указана стоимость комплекса вместе с участком 4,8 гектара — 850 млн рублей.
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