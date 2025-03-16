Мобилизация-2025: Власти России отрицают призыв, но готовят резерв?

Почему военные сборы в январе стали сигналом для Запада? Слухи о возможной новой волне мобилизации в России в 2025 году активно муссируются в медиапространстве, несмотря на официальные опровержения Кремля.
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