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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Мэнникс: «Бостон» станет первым на Востоке в регулярке, но в плей-офф у них есть потолок»

Обозреватель Sports Illustrated Крис Мэнникс поставил «Селтикс» на 1-е место на Востоке в своем прогнозе на сезон-26/27.

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