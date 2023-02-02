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Politico: США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16, однако сами вряд ли будут это делать

Politico: США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16, однако сами вряд ли будут это делать

Соединенные Штаты могут разрешить другим государствам поставить киевской стороне истребители F-16, однако сам Вашингтон вряд ли пойдет на такой шаг.

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