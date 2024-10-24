В Державинском выбрали победителя Университетской лиги научных битв

В Державинском в третий раз прошла Университетская лига битвы ученых Science Slam. Это всероссийский проект по популяризации науки, исследований и формированию образа современного ученого, повышению престижа профессии, сообщили в пресс-службе вуза.
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