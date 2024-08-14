15 человек, которые столкнулись с чем-то трудно объяснимым

Одни люди терпеть не могут загадки, а другие напротив - очень любят их разгадывать. Причем это касается не просто каких-то головоломок в газетах и журналах, а разгадывания реальных предметов-загадок, которые находят люди.
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