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“Врач перекрестился”, – экс-жена Андрея Аршавина победила болезнь и полюбила себя

“Врач перекрестился”, – экс-жена Андрея Аршавина победила болезнь и полюбила себя

История Алисы Казьминой, бывшей супруги известного футболиста, полна драматических событий. После развода с футболистом Андреем Аршавиным в 2019 году в жизни Алисы Казьминой началась череда серьезных проблем со здоровьем.

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