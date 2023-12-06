«Тинькофф» выпустил умную финансовую камеру. Она распознает объекты и предметы

«Тинькофф» разработал и запустил, как утверждается, первую на российском банковском рынке умную финансовую камеруКак сообщает пресс-служба «Тинькофф», при помощи умной камеры в мобильном приложении можно в один клик решать самые разные финансовые задачи — совершать переводы и платежи, сканировать реквизиты и номера телефонов, поддерживать благотворительные фонды и многое другое.