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«Тинькофф» выпустил умную финансовую камеру. Она распознает объекты и предметы

«Тинькофф» выпустил умную финансовую камеру. Она распознает объекты и предметы

«Тинькофф» разработал и запустил, как утверждается, первую на российском банковском рынке умную финансовую камеруКак сообщает пресс-служба «Тинькофф», при помощи умной камеры в мобильном приложении можно в один клик решать самые разные финансовые задачи — совершать переводы и платежи, сканировать реквизиты и номера телефонов, поддерживать благотворительные фонды и многое другое.

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