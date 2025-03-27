Европе не потребуется демилитаризация 800 миллиардов на четыре годаПоследние три года в Европе только и говорят о наращивании военных расходов.
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Европе не потребуется демилитаризация 800 миллиардов на четыре годаПоследние три года в Европе только и говорят о наращивании военных расходов.
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