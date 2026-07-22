👾 Как нейросеть решает, кого из экспертов рекомендовать? Сейчас люди всё чаще спрашивают у нейросети совета — кому обратиться, к какому специалисту пойти.
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👾 Как нейросеть решает, кого из экспертов рекомендовать? Сейчас люди всё чаще спрашивают у нейросети совета — кому обратиться, к какому специалисту пойти.
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