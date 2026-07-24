Лавров напомнил, что «дух Анкориджа» иссяк не по вине России Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление американского .
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Лавров напомнил, что «дух Анкориджа» иссяк не по вине России Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление американского .
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