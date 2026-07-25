Правительство направит 360 млн руб. на создание центров протезирования и реабилитации

Правительство России выделило финансирование на создание трех новых центров протезно-ортопедической помощи и реабилитации; работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе правительства.
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