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Правительство направит 360 млн руб. на создание центров протезирования и реабилитации

Правительство направит 360 млн руб. на создание центров протезирования и реабилитации

Правительство России выделило финансирование на создание трех новых центров протезно-ортопедической помощи и реабилитации; работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе правительства.

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