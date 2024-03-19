Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив открыли в Ивановской области• Творческие команды региона сюда смогут напрямую обращаться для получения методических материалов и консультаций, находить единомышленников, принимать участие в образовательных мероприятиях.
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