Что ни в коем случае нельзя делать после увеличения губ, дабы не навредить здоровью

Многие люди считают полные губы символом молодости и красоты. Поэтому девушки и женщины независимо от возраста, прибегают к косметическим средствам или нехирургическим процедурам, таким как инъекции и филлеры, чтобы придать губам более объёмный вид.
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