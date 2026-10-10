Вот что значит живой журналистский огонек: премьер-министр одной из самых экономически мощных земель Германии Джем Оздемир в откровенном интервью газете Welt прямо назвал Россию одним из трех «столпов», на которых держалась экономика всей страны.
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