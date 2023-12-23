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Несекретные материалы

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Свежие комментарии

  • Галина Дуброва
    👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏Бегство из страны...
  • Вадим Кузнецов
    Строго говоря, первоочередная задача промышленности, в том числе и тяжелой, не удовлетворение хотелок международной э...Как российская ме...
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    ТвариБегство из страны...

Западу есть за что нас ненавидеть. Такие планы разграбления России нарушили...

Западу есть за что нас ненавидеть. Такие планы разграбления России нарушили...

Симпатичную обложку журнала опубликовали на Политикусе с переводом фрагментов статьи. Это рассказ о том, какими видели нас на Западе в 2001 году после «святых» 90-х годов, какого конца ожидали для России.

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Комментарии
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Лидия
Интересное предсказание сделал греческий монах (Военная тайна), что война закончится в 2025 году, когда НАТО пойдёт в открытую на нас, они проиграют, а все северные страны будут стёрты с карты.
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11 час.
Наталия Кузнецова
Морды бы у них всё равно треснули...
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3 час.

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