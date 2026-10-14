Рютте опровергает заявление Зеленского о приостановке США передачи разведданных Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал заявления украинской стороны о том, что США приостановили поставку Украине разведданных.
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