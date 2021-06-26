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Вакцинация - стремительная фаза кастрюлеголовости

Вакцинация - стремительная фаза кастрюлеголовости

Читаю иные комменты - и просто сердце радуется. Как и каким образом умный, читающий народ так поглупел? До уровня детского сада - младшей группы? Типа, Вася ешь манную кашу - будешь большой и красивый.

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Владимир
Есть такой анекдот. Тонет корабль. Капитан просит всех пассажиров перебраться в шлюпки, но те боятся спрыгнуть с борта в утлые шлюпки. Тогда капитан подошел к каждому пассажиру, что-то им сказал, и все быстро попрыгали в шлюпки. Капитан и помощник последними садятся в шлюпку, помощник спрашивает: — Скажите, а что вы им такое сказали, что все вас послушались? — К каждому свой подход. Немцам я сказал, что это приказ. Американцам сказал, что это патриотично. Японцам сказал, что это повышает потенцию. А русским — что это запрещено. Нашим надо сказать, что вакцинация только для депутатов, а для простых - запрещено- сразу побегут!.
Владимир
В соседней конторе, сотрудник заразился, самого откачали, а родителей похоронил. Потом побежал прививаться. А до этого в курилке кричал, что это фигня и он никогда не пойдет прививаться.
Garry
да таких уродцев полно....Бероев один из них.....
Алексей
"...Скажу больше - ничто не имеет стопроцентной гарантии.." Автор не прав. Есть одна 100 % гарантия. Каждый из нас однажды умрет. Неважно от чего. От болезни ли, от травмы или старости. Но 100 % гарантия, что умрет каждый. Но насчет прививки мутно все. Даже власти не могут четко определение дать . То , если антитела есть , ставить не надо. То, пишут, что наличие антител не е..бет, ставить привику все равно надо. И т.д.. Поскольку добровольно люди в массе боятся ставить быстро состряпанные прививки , без длительных клинических исследований, то гос-во перешло на добровольно-принудительную прививку. И когда по радио сообщают , что у население вырос интерес к прививке, то врут. Его принудительно вырастили. Так бы уже и говорили, что насильно заставили вырасти "интерес" к прививке у населения.
Ночной кошмар
Ты тоже кастрюлеголовый? И пиричём здесь власти? Вам врачи говорят, что если переболел, то прививку делать не ранее, чем через 8 месяцев. Неужели такое простое предложение тебе так сложно осмыслить?
Фадеев Евгений Москва
Скажите, Кошмар, происхождение ковида важно или нет? В смысле, искусственно создан или нет? Что на самом деле и что говорят агитаторы за вакцинацию?
Фадеев Евгений Москва
Я написал Кошмару Без Кастрюли и Котелка. Сведение только к выбору вакци
Фадеев Евгений Москва
Вакцинироваться или нет - ошибка или сознательная ложь. Кто создал ковид, кто распространяет? Кто создает вакцины и агитирует/заставляет вакцинироваться? - Одни и те же лица. И обыватели, потерявшие последние мозги от запугивания.
Ночной кошмар
А каких агитаторов ты имеешь ввиду, кастрюлеголовый? Я лично никаких агитаторов не знаю и не слышал. И вообще зачем каких-то агитаторов слушать? Правительство сказало - чтобы справиться с пандемией и не умереть, нужно прививаться. Специалисты и производители вакцины утверждают, что вакцина безопасна и поможет справиться с пандемией. Что тебе ещё нужно, кастрюлеголовый? Не будешь прививаться, заболеешь и сдохнешь. Плохо то, что ты успеешь заразить других, и будешь являться причиной их смерти. Какие ещё тебе агитаторы нужны? Кто и какую неправду тебе сказал? Конкретно. И да, для борьбы с пандемией неважно, искуствонно, или естественно происхождение вируса. В любом случае надо делать прививку, кастрюлеголовый ты наш.
Фадеев Евгений Москва
Лжешь, пропагандон. Привитые также могут болеть и заражать. "Производители утверждают..." - тогда конечно, как же продавец может врать?
Ночной кошмар
Это ты тут, гандон пустоголовый врёшь. Привитые, конечно, могут заболеть. Но у них уже в организме выработаны антитела к вирусу. Поэтому болезнь протекает в лёгкой форме и быстро проходит. И прививка не значит, что привитый не должен соблюдать масочный режим. Ведь вокруг него находятся такие, как ты, вирусоносители, которые его и заразят. И об этом тоже говорят разработчики вакцины. Кстати, они создали вакцину, но её не производят. Для этого есть медицинские производства. Так что разработчики вакцины не продавцы. Тупой ты, Фадеев. Точно, кастрюлеголовый. А на мои вопросы не ответил. Потому что ответить нечего. Снова врать придётся.
valerij gorelcionok
А как же криоген?
Влад и мир
Да, могут. У меня подруга привитая заболела. Из всех симптомов только температура 39 была. А врач прямо сказал, если бы не прививка, то концы точно бы отдала! Ей 65 и шансов бы не было. А так, уже в понедельник, на работу идет. Так что, натяни поглубже кастрюлю и сиди в своей конуре и не высовывайся!
Фадеев Евгений Москва
Ответьте, "кастрюля", на мои вопросы по ковиду. Иначе, вы такой же дешевый пропагандон, как и КОШМАР В ГОЛОВЕ
Фадеев Евгений Москва
То, как здесь агитируют за вакцинацию, аргумкнты, стиль - явные тролли-пропагандоны.
Алексей
Яйцеголовый кошмар, как причем здесь власти? Ведь это их распоряжение прививать насильно. Яйцеголовый кошмар, а вот врачи говорят очень разное, в этом и проблема. Нет у врачей единого мнения. Антитела -это последствия болезни. Но при этом наличие этих антител не показания для отвода от прививки. Ставить можно сразу, несмотря на наличие антител. Т.е. твои 8 месяцев уже не прокатывают. А зачем тогда сдавать анализы на наличие антител? Ведь еще недавно говорили врачи, что сперва надо сдать анализ на антитела . А теперь пишут, мол хрен с ними , этими антителами. Колитесь и с ними. Нас запутали до невозможности, и в итоге заставляют прививаться.
Алексей
Какие последствия прививки будут через полгода , год, два года? Проявят ли они себя как-то или нет? Есть на это ответы? Нет. Может у тебя через пару лет от этой прививки рога на лбу вырастут и хвост из жопы вылезет. Никто ведь еще не знает какие последствия у человека будут от прививки. Ее не исследовали так долго. Она , в лучшем случае, не позволит умереть от короны ( да и то ведь не факт. кто ведет официальную статистику смертей после прививки? Были ли они , не были ли они)
Яна Чекулаева (Белых)
ну не прививайся, кастрюля! Как ты здесь всех притомил!
Ночной кошмар
Кастрюлеголовый Алексей, не надо читать Медузу, Новую газету и прочую жёлтую прессу, где всякие гинекологи и офтальмологи вам мозги компостируют. Читай официальные медицинские сайты. И поменьше сплетни слушай... https://gkb13-ufa.ru/about/news/?ELEMENT_ID=12760
Алексей
Не надо мне свою либерастию навязывать, умалишенный кошмар. У меня у самого голова есть. Вакцина состряпана на скорую руку, последствия ее через полгода, год, два года применения не известны. Никто еще столько с вакциной не прожил. Поэтому всякие официальные медицинские сайты не могут об этом писать. Нет у них данных для этого. Никто даже толком не может сказать , надо ли ее 2 дозами ставить и все, или каждый год еще по 1 прививке ставить придется. Абсолютно разные мнения.
Горыныч
ВАКЦИНАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЗАБОЛЕВАНИЕ, НО НЕ ЗАРАЖЕНИЕ. Это к тому, что вакцинированный может быть переносчиком вируса, сам не заболевая и не имея НИКАКИХ симптомов. Так что ещё большой вопрос, кто больше заразит, такой кастрюлеголовый как ты, или принимающий все меры от заражения но не вакцинированный.
Леонид Стронгин
Никаких доказательств искусственного происхождения этого вируса нет. Людям надо умерить Гордыню -природа все равно сильнее.
Влад и мир
Мне на твои дебильные вопросы отвечать бесполезно. Ты, придурок, сам пропагандон безмозглый. Только ты, кретин убогий, высераешь чушь, которую высасываешь из хера таких же кретинов, как и ты. Я тебе привел, чмо гнилое, пример конкретный, ты меня своими вопросами достаешь. Не хочешь не прививайся, твое, дебил, дело. Но я тебе желаю заболеть, а если ты, урод, еще и кого то заразишь, угодить под шконку у параши, где твое истинное место!
Фадеев Евгений Москва
Вы ошиблись немного. Никаких доказательств естественного происхождение ковида не представлено. Хотя пытались и пытаются свалить на мышей и др. животных.
Фадеев Евгений Москва
А вот что работы давно ведутся по исскусственному усилению патогенности вирусов - это известно. В Ухане, в том числе.
Фадеев Евгений Москва
Еще в прошлом году честные ученые и журналисты разобрали, как, когда и откуда произошел ковид. Другие ученые указывают на искусственные вставки в коде вируса. А те, кто говорил и говорит об естественном происхождении, лгали, лгут и будут лгать. Вы читали хоть одну статью с исследованием, как началась "пандемия"? Если не читали, то вы - "не в курсе", но при этом пытаетесь учить других эить
Леонид Стронгин
Я Вам ответил словами директора СВР г-на Нарышкина. Он может и ошибся. Что до меня, то как человек получивший некоторое медико-биологическое образования, естественное происхождение вируса представляется во много раз более вероятным. Кстати, естественное происхождение вируса, - это "нулевая гипотеза", т.е. ее не доказывать нужно а опровергать.
Леонид Стронгин
Работы по усилению патогенности возбудителей болезней проводились при создании биологического оружия. Возможно, проводят и сейчас, хотя это оружие запрещено. Возможно и в Ухане. Но это касалось известных возбудителей, известных болезней. Здесь же речь идет о новой болезни. Прецедентов сего не было.
Леонид Стронгин
Если у Вы знаете хоть одну статью в рецензируемом научно-медицинском или биологическом журнале с доказательствами искусственного происхождения SARS-cov-2. С удовольствием обсудим.
Фадеев Евгений Москва
Нарышкиных таких много. Что изволите, то и выдадут. Естественное происхождение также надо доказывать, как и любую другую гипотезу. Она не только не доказана, но многократно опровегнута. Вы, как вижу, "ближе к официальной точки зрения". Про естественное. А там все ложь. https://aillarionov.livejournal.com/1180056.html Происхождение коронавируса: единственная версия на сегодня. Это статья весны 2020. А накопали доказательств рукотворности ковида за прошедшее время вагоны
Фадеев Евгений Москва
Я вам послал ссылку. Масса ученых разоблачают версию естественного происхождения. А вам что надо? Чтобы преступники сознались? Прямо в своих журналах.
Фадеев Евгений Москва
Вы рассказываете собственные измышления? Или вы хорошо знаете, чем занимаются вирусологи, работающие над усилением патогенности в отношении человека?
Леонид Стронгин
Я ведь просил Вас прислать ссылку на рецензируемый научный журнал. Вы же присылаете беллетристику. Я же Вам намекнул, что отношусь к профессионалам в этой области.
Фадеев Евгений Москва
"Нулевая гипотеза" - кто первый сказал, тот не обязан доказывать свои измышления? Логика у вас тоже хромает. Причем , на одну сторону.
Леонид Стронгин
Т.е. серьезные рецензируемые журналы в руках врунов? А я думал, все-таки в руках ученых.
Леонид Стронгин
Нет, я сказал о том, что в свое время делалось. Это не секрет. Что делается сейчас я не знаю. Я только заметил, что пока еще ни одна болезнь не была признана искусственно спроектированной. Вирус изменить можно, а вот предвидеть к какой болезни он приведет - нельзя.
Леонид Стронгин
В статистике "нулевая гипотеза" эта, которую надо опровергнуть. За нее принимается "старое" знание. До сих возбудители болезни возникали в природе. И они продолжают возникать там вновь, и вновь. Неизвестных нам вирусов много больше, чем известных. Они претерпевают миллиарды мутаций, полезные (для вирусов) из которых закрепляются естественным отбором. И один из миллионов вариантов способен вызвать болезнь человека. Поэтому, в данном случае, "нулевая гипотеза" - это многократно доказанный путь возникновения возбудителей болезней. Хорошо на эту тему сказал известный эпидемиолог академик В.В. Шкарин (25 лет назад сказал) "Инфекции были, есть и будут!" И необходимости участия человека в этом нет.
Фадеев Евгений Москва
Да вы опытный лжец, уважаемый. Читали по ссылке? Смотрели там видео? "Нулевая гипотеза" - это вы придумали или из мптодичек строчите?
Фадеев Евгений Москва
Отправлю вас в чс, так как показали себя.
Garry
Паренек, а ГАНДОН ТОЖЕ НЕ ДАЕТ 100% ГАРАНТИИ......
Garry
ты такой окуенно умный......сразу видно из Москвы
Garry
точно....ТОЛЬКО ОНИ НЕ БУДУТ ТЯЖЕЛО БОЛЕТЬ И УМИРАТЬ ОТ УДУШЬЯ......
Garry
а кто против вакцинации в России, ТЕ ПЕНДОСКИЕ ОТСОСЫ????
Garry
Какие последствия будут ЛИЧНО У ТЕБЯ И ТВОИХ РОДНЫХ, если вы заболеете непривитыми????? Никто ведь еще не знает какие последствия у человека(ЛИЧНО У ТЕБЯ) будут от КОВИД....
Garry
Так может ЗРЯ ОТ ЧЕРНОЙ ОСПЫ И ПОЛИОМИЕЛИТА ЛЮДИ ПРИВИВАЛИСЬ....да и от кори, и от бешенства.....и многих других опасных болезней
Garry
Известно кому и из КАКИХ ИСТОЧНИКОВ??? Пендосы рассказали?
Garry
"ЛАНЦЕТ" ВРЕТ?
Леонид Стронгин
Конечно, не зря. От инфекции, а особенно от воздушно-капельной, по другому и защититься нельзя. Хотя я бы и масками в общественных местах не пренебрегал бы.
Владимир Eвтушенко
Да уж, понятен твой уровень, коли плюсуют тебе гнильё антипрививочное, тупоголовое и агрессивное.
Владимир Eвтушенко
Доказательств искусственного происхождения этого вируса более чем достаточно.
Леонид Стронгин
Есть некоторые аргументы в эту пользу. Но научным сообществом пока они не приняты. Возможно, что это измениться. Но, конечно, никто его,чтобы вызывать пандемию не создавал.
Фадеев Евгений Москва
И я рад за них. Но что привитые лезут к тем, кто не привился? Заботятся об их здоровье? Да так, что злобой исходят. Привитые тоже болеют и тоже могут заражать других. А болезнь "в легкой форме" не так заметна и, получается, что привитые могут больше заразить других людей. Здесь еще момент психологии:"я привился, а другие - нет, вдруг я ошибся?" По
Владимир Eвтушенко
Именно для этого и создали его в США, потом свалили на Китай, на город Ухань, который незадолго до этого посетили пиндосские вояки. Но джинн вырвался из клетки, как Голем, поразивы своего же создателя. История один в один со СПИДом, созданным в Ливерморской лаборатории США в 1975 году.
Леонид Стронгин
Про ВИЧ говорили, но доказанным это не считается. Есть другие примеры утечки, но никогда они не были умышленными. Про ковид-19 историю изучают, и если утечка была, то все-таки из Уханя. Но если это было, то это трагическая случайность. Но не надо спешить. Подождем серьезных публикаций в серьезных журналах. Тем более, что на борьбу с пандемией это уже никак не влияет.
Владимир Eвтушенко
Если вы не читали про происхождение СПИДа и его искусственность, неоднократно доказанную, то кто вам виноват.Но не надо спешить. Подождем серьезных публикаций в серьезных журналах"Вы сами-то веримте в эту чушь, что се6рьёзным журналам разрекшат сказать правду? Тем паче, что для вас серьёзные журналы лишь в США и на Западе. А в СССР давно доказали искусственное происхождение СПИДа и его авторов назвали..
Леонид Стронгин
Понимаете, я учился в СССР, учился медицине, проходил разные усовершенствования и т.д. И нигде не читал, что ВИЧ имеет искусственное происхождение. Слухи такие ходили, но не более. Сошлитесь мне на какой-либо источник российский, советский, американский, где это написано. Только, чтобы это был либо научный журнал, научная монография или официальный учебник.
Владимир Eвтушенко
Я доллжен помнить название журнала, который читал 30-325 лет назад? Как врач, вы у меня вызываете Сомнение.своей демагогией.
Владимир Eвтушенко
Я доллжен помнить название журнала, который читал 30-325 лет назад? Как врач, вы у меня вызываете Сомнение.своей демагогией.
Леонид Стронгин
Очень интересно! Вы с апломбом утверждаете, что известно не только, где ВИЧ сделали, но и кто его сделал, а когда я прошу дать мне возможность с этой "общеизвестной" истиной познакомиться, Вы, вместо ответа, еще и демагогом меня назвали. Я уж не говорю, что это невежливо, это по-существу в данном случае неверно.
Алексей
А неизвестно какие будут результаты если заболеть непривитым или привитым. И никто не знает какие последствия будут от прививок у человека привитого одной из вакцин. Нет такой статистики по людям.
Алексей
Ты называешь вирусы, которые не мутируют. Поэтому прививки от них стабильны. А вот короновирусы бешено мутируют. И прививки , которые нынче ставят, разработаны от первых штаммов. а нынче уже другие резвятся. Поможет ли вакцина разработанная для предыдущих штаммов от новых?
Николай Лишин
Не врут.
Ночной кошмар
Кастрюлеголовость - заразная болезнь. Теперь она и Россию поразила. Видимо, из Украины завезли. Там у них полстраны кастрюлеголовых, если не больше.
Фадеев Евгений Москва
Агитаторы за вакцинацию лгут через слово. Противоречия в заявлениях от "власти" и "светил науки" стали предметом анекдотов.
Ночной кошмар
Ну, если ты считаешь светилом науки гинеколога, а агитатором любого таксиста, то флаг тебе в руки. Я вот не слышал, чтобы официальные представители власти, ведущие вирусологи или производители вакцины мне врали. Поменьше читай Медузу, Фонтанку, Новую газету и прочую жёлтую прессу.
Фадеев Евгений Москва
Снова соврал. Демократы-либералы против "конспиралогии" и, большинство, за принудительную вакцинацию. Похоже, что вы на работе, слишком уж активны и смело лжете.
Ночной кошмар
О, так ты, кастрюлеголовый, ещё и демократ-либерал, оказывается. Они то как раз и призывают народ не вакцинироваться. Им ведь, чем хуже в России, тем лучше для них. Не зря вам пиндосы денежку платят. Не зря. Отрабатываете тут по полной. Кстати, тебе в детстве сколько прививок поставили? Не помнишь? Я напомню...
Ночной кошмар
Специально для кастрюлеголовых и прочих либерастов... https://gkb13-ufa.ru/about/news/?ELEMENT_ID=12760
Николай Родионов
Аффтор- продажная тварь и преступник.
Фадеев Евгений Москва
Не только аффтор. Смотрите - сколько здесь подобных ему. За пивасик мать родную продадут.
Николай skif
Автор - фантаст..
Борис Виленский
Уровень здравого смысла упал вместе с образованием, интеллектом и культурой. Наблюдаю из партера театр Ионеско.
Леонид
Заботливая у нас власть..правой рукой черкает указы о крайней необходимости вакцинации населения, а левой одобряет проведения массовых мероприятий, возобновление перелетов и открытие границ. Но тем, кто в секте "Ночного горшка"это не страшно, они шапочку из фольги постоянно носят, дабы руководящие сигналы от "специалистов" напрямую принимать. Для нормального среднестатистического обывателя видны очень уж явные нестыковки... Болячка зримо пошла на спад, меньше скорых, меньше инфы о заболевших, значительные послабления в режиме... НО!!!Где-то кто-то вдруг заметил,- А чего это у русских так мало болеют да еще и не прививаются??? И понеслось...с трех тысяч враз до 20 всплеснули, а в Москве вааще похоже на санкционированный "отстрел" горожан.
Фадеев Евгений Москва
Власти, если вы заметили, во всех странах ведут себя одинаково. Жмут на обязаловку, применяют репрессии. Вопрос сужен до "вакцина-нет". А надо к истокам: откуда ковид, кто создал, кто запустил, кто заинтересован и в чем?
Алиса Майская
"Самой читающей страной в мире" мы были 30 лет назад. Теперь чтение другого качества - соцсети. А там "Бузова", сплетни, "одна баба сказала" и прочая глупость и пошлость. Откуда аналитическому мышлению-то взяться? Человечество с приходом интернета стремительно тупеет, несмотря на то, что доступ к информации повсеместный. Просто потому, что образование и воспитание учат информацию фильтровать и искать, а интернет интроецирует любое утверждение без осмысления и осознания.
Ночной кошмар
Всё о вакцинации и вакцине «Спутника V» (для малограмотных и прочих либерастов и гомиков) https://gkb13-ufa.ru/about/news/?ELEMENT_ID=12760
Алексей
Идиот кошмарный, про вакцину от Пфайзер забыл? Как от этой прививки люди умирали. А почему? Да потому что исследований толком не сделано было. И все оттого, что торопятся бабла первыми срубить на рынке. Где гарантия, что кони после прививки не двинешь? Каждый сам должен решать рискнуть или нет. А то пригонят на вакцинацию, сдохнешь после этого укола, и никто ответственности не понесет. Понесут только бабло главы корпораций от проданных прививок.
Ночной кошмар
Дебил кастрюлеголовый Алексей, Пфайзер не российская вакцина. И что там сделали за рубежом, мне фиолетово. Я пишу только о Спутнике V. А если ты совсем тупой и неграмотный, то советую прочитать вот это... https://gkb13-ufa.ru/about/news/?ELEMENT_ID=12760
Ночной кошмар
И вот это... https://www.interfax.ru/moscow/772361
Ночной кошмар
Честно говоря, я читаю и угораю над вашими комментариями. Ведь почти никто не знает о вирусе, о способах его распространения, о том как и их чего делается вакцина Спутник V, но разоряются тут, идиотские советы дают, делятся идиотской информацией из жёлтой прессы... Да, в России стало меньше плохих дорог, но больше идиотов и безграмотных. Похоже, сумма этих факторов - в России величина постоянная...)))
Алексей
Вот именно, дубиноголовый кошмар, почти никто не знает о вирусе, о способах его распространения. А еще эта скотина без конца мутирует. Есть только предположения врачей, на основе чего они пытаются создать вакцину. А умалишенные тупо верят всему. Как только она дала хоть какой-то эффект, вроде как с пфайзер, , ее тут же кинули на производство, баблеца нужным людям срубить. ну а сдохнет от прививки , очередной полоумный кошмар, да и черт с ним. Лес рубят, щепки летят.
Ночной кошмар
С чего ты взял, что никто не знает о вируса и способах его распространения? Всё это давно известно и можно найти в интернете. Даже я знаю, что тот же коронавирус состоит из нескольких РНК и ДНК, облепленных кусочками белка. Он не имеет клетка, не поглощает и не излучает энергию. То есть в принципе это мёртвое тело. А распространяется он возлушно-капельным путём. Прилипает в твоих лёгких к капелькам влаги воздуха и вместе с жтими капельками перемещается по воздуху. Поэтому маски и защищают от коронавируса, поскольку задерживает эти капли с вирусом. А вакцина делается не из ослабленного вируса, как тут некоторые безграмотные или пиндосные провокаторы пишут, а из белка, который облепляет РНК и ДНК. Поэтому белок не возбуждает болезгь, но организм вырабатывает на него антитела. Что потом позволяет переносить болезнь в лёгкой форме. Как видишь, всё просто, если порыться в интернете в нужном направлении, а не собирать сплетни недалёких людей и инсинуации либерастов -врагов России. https://gkb13-ufa.ru/about/news/?ELEMENT_ID=12760 А о мутациях здесь... https://www.interfax.ru/moscow/772361 Так что это ты дубиноголовый, а не я...)))
Ночной кошмар
https://www.interfax.ru/moscow/772361
Фадеев Евгений Москва
Я отправил в ЧС этого тролля. И вам советую. Пусть беседуют друг с другом.
Алексей
Безмозглый кошмар, а откуда у тебя сведения, что она безопаснее пфайферовской. Те тоже доказывают, что их прививка совершенно безопасна.
Алексей
Дубиноголовый кошмар, сам короновирус известен давно. А вот его смертельная мутация взялась неизвестно откуда. То ли из лаборатории, то ли в природе мутировала. Только версии что произошло и почему. Ты так все грамотно списал из инета, только вот почему пфайзеровцы сделали через жопу? Они интернетом не умеют пользоваться?
Марина
а вы чего испугались, отправив Кошмара в ЧС?))) Того, что вам ПРАВДУ скажут? Нет, конечно, лучше отправить в ЧС ВСЕХ, кто говорит не то, что вам нравится, главное очень мужественно))))
Фадеев Евгений Москва
Не испугался, а забанил тролля. И вас туда же.
Алексей
Ночной кошмар заразился не короновирусом, а кастрюлеголовостью)))))))
Фадеев Евгений Москва
По нику, аватару, как, сколько и что пишет, это троль. Пишет за деньги. Таких сейчас очень много.
Горыныч
Автор настоящий гандон.
Ночной кошмар
А ты гандон использованный... Гыыы...)))
Фадеев Евгений Москва
Вам ответил тоже подобное изделие. Он здесь троллит во всей ветке. Отвечать не надо - похоже, платят и за ответы. Так кто гандон использованный? - Автор написал постик, получил деньги и - молчит, ни одного ответа. Использовали гандон- он уже не годен.
Марина
ой, ой, как некрасиво!!!! вы его в ЧС и начинаете гадить по ветке, оскорбляя его, точно зная, что вам он не сможет ответить!!!! Самому то не мерзко? Вы сейчас похожи на старуху-сплетницу, которая только когда рядом нет того, на которого она поклеп наводит, всякую мерзость несет! Ваша мужественность и смелость начинает просто зашкаливать!
Владимир Eвтушенко
Про себя ты хорошо сказал.
Владимир Eвтушенко
Про себя ты хорошо сказал.
Фадеев Евгений Москва
И что я сказал "про себя"?
Владимир Eвтушенко
Ведь почти никто не знает о вирусе, о способах его распространения, о том как и их чего делается вакцина Спутник V, но разоряются тут, идиотские советы дают, делятся идиотской информацией из жёлтой прессы... Да, в России стало меньше плохих дорог,... Вы сейчас похожи на старуху-сплетницу, которая только когда рядом нет того, на которого она поклеп наводит, всякую мерзость несет!
Фадеев Евгений Москва
Конкретно - где у меня "мерзость" и какие "сплетни" я разношу?
Владимир Eвтушенко
Какие? А какие сплетни переносят все холуи Запада - антипрививочники? Что Спутник В не проверен, что от него люди мрут

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