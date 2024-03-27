Мэрия Читы рассмотрит вариант с благоустройством берега Кенона вне пляжа

Администрация Читы рассмотрит возможность благоустроить незастроенную часть берега озера Кенон.Во вторник состоялось заседании ассоциации советов общественности, на котором руководитель администрации Инна Щеглова рассказала о варианте благоустройства берега Кенона.
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