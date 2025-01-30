В Госдуме призвали одинаково кормить школьников и депутатов

В России необходимо установить единые требования к питанию депутатов и школьников. Такое предложение замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева направила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, передает 360.
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