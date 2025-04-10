Ямалец забрал «закладку» из тайника и получил штраф в 30 тысяч

36-летний житель Надыма получил штраф за то, что забрал наркотики из тайника. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в декабре прошлого года мужчина из оборудованного в промышленной зоне Надыма «тайника-закладки» забрал и хранил при себе заказанные им через мессенджер у неустановленного следствием лица синтетический наркотик массой 1,7 гр.
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