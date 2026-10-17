Речь идет только о транзите, а не о поставках на сам венгерский рынок, уточнил он.Венгрия разрешила перевозку экспортных партий украинского зерна по своей территории.
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