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Русская весна

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Аэродромная сеть Польши и Румынии готова к воздушной операции НАТО на Украине

Аэродромная сеть Польши и Румынии готова к воздушной операции НАТО на Украине

Возникновение конфликта в Восточной Европе с участием войск НАТО становится всё более очевидным. Достаточно взглянуть на географию развертывания сухопутной группировки и систем ПВО/ПРО на аэродромах в Польше и Румынии.

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