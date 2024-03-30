Аэродромная сеть Польши и Румынии готова к воздушной операции НАТО на Украине

Возникновение конфликта в Восточной Европе с участием войск НАТО становится всё более очевидным. Достаточно взглянуть на географию развертывания сухопутной группировки и систем ПВО/ПРО на аэродромах в Польше и Румынии.
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