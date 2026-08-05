Мирошник: число пострадавших мирных жителей от ударов ВСУ за месяц выросло на четверть

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что число жертв и пострадавших среди мирных жителей в результате ударов Вооружённых сил Украины значительно возросло в конце июля по сравнению с предыдущим месяцем.
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