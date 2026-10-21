© Наталья Селиверстова/РИА НовостиМИД России вызвал временную поверенную в делах Латвии Рамону Красовску и выразил ей решительный протест из-за требований латвийского внешнеполитического ведомства уволить всех сотрудников отдела социального обеспечения при консульском отделе российского посольства в Риге.