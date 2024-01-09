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На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за непогоды образовалась огромная пробка

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области из-за непогоды образовалась огромная пробка

В Ростовской области из-за непогоды на автомагистрали М-4 «Дон» с 979-го по 1009-й км в южном и северном направлениях сложилась непростая дорожная обстановка, МЧС России оказывает помощь водителям и пассажирам на трассе.

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