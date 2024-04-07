На 7 апреля участки трассы Актау-Атырау остаются закрытыми

По состоянию на 7 апреля 2024 года в 06 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 10 участках общей протяженностью 3910 метров в 5 областях (Акмола, Атырау, Костанай, Павлодар, СКО), передает inAktau.