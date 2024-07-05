Секретные услуги проводников РЖД в купе и плацкарте: что они не предложат, но обязаны оказать Ирина ОрлонскаяПроводники РЖД обязаны предоставить данную услугу в купе и плацкарте, однако опытные пассажиры знают, что ее необходимо запрашивать самостоятельно, поскольку проводники не всегда предлагают ее по умолчанию.
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