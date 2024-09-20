«Крымтроллейбус» обновил автопарк в Советском районе

«Крымтроллейбус» обновил автопарк в Советском районеНовые автобусы отечественного производства оснащены системами видеонаблюдения, валидаторами, беспроводным интернетом, ГЛОНАСС, кондиционерами и системой отопления.
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