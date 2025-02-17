Российский авторынок на пороге перемен: возвращение брендов, рост цен и новые тренды

Российский автомобильный рынок может столкнуться с серьезными изменениями в ближайшие годы. На фоне возможного потепления отношений между Россией и США, а также усиления торговой войны между Вашингтоном и Пекином участники рынка прогнозируют как новые возможности, так и вызовы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии