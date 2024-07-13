Россия примет участие в конгрессе Всемирной федерации керлинга в Монреале

Несмотря на отстранение национальных сборных России и Беларуси от международных соревнований под эгидой Всемирной федерации керлинга (WCF) из-за ситуации на Украине, Россия по-прежнему решительно намерена принять участие в предстоящем конгрессе WCF, который пройдет 5-8 сентября в Монреале, Канада.