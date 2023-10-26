США поздравили венесуэльскую оппозицию с победой Мачадо на праймериз

Поздравление с объявлением Марии Корины Мачадо кандидатом на президентских выборах 2024 года в Венесуэле направило Национальной комиссии по предварительным выборам оппозиции посольство США, 26 октября сообщает издание Diario 2001.
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