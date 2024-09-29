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Песков назвал «утопическими» суждения Киева о принуждении РФ к миру

Песков назвал «утопическими» суждения Киева о принуждении РФ к миру

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным комментируя корректировку ядерной доктрины страны заявил, что размышления Киева о необходимости принудить Москву к миру имеют мало оснований в реальности.

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