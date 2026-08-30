Россияне будут в ярости: Киев рассматривает дерзкую спецоперацию на московском кладбище

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* в интервью на национальном телемарафоне заявил, что в руководстве страны сформировался консенсус по поводу включения в Украинский национальный пантеон легендарного советского летчика-аса Ивана Кожедуба .
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