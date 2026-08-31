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Как я пересел с Toyota RAV4 на китайский электрокар Ora 03 в Сибири: 650 км перегона, таможня и реальный запас хода

Как я пересел с Toyota RAV4 на китайский электрокар Ora 03 в Сибири: 650 км перегона, таможня и реальный запас хода

Иногда решение, которое со стороны кажется спонтанным, на самом деле зреет месяцами. Когда привычный автомобиль полностью устраивает, менять его на что-то принципиально иное — шаг, требующий если не смелости, то как минимум готовности к экспериментам.

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