Андрей Ваджра: Россия готовится к обрушению всей украинской обороны

Обратите внимание, как развивается ситуация на фронте. Если раньше в сводках речь шла о продвижении российской армии на сотни метров в сутки, то сейчас в информационных сообщениях речь идет уже о километрах.
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