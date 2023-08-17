Фейков нет. Только достоверные новостиПолитикаПодписаться"Ничем я не обязан России. Может, это Россия мне обязана, потому что я плачу ей налоги" Тысяча и одно мнение Эта история, конечно, всем уже известна. Но не написать о ней не позволяет праведное возмущение.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВАВладимир АмосовНалоги он платит. А не за счет ли нанимаемых работяг? С него взяли штраф 30 000 руб.? Да он отыграется на тех же своих работниках. Срок надо давать и запретить привлекать наемный труд.Ответить11 час.Владимир КарповГосподи, какой бардак в стране !!!Ответить10 час.анатолий кириченколишить его бизнеса и всеОтветить4 час.
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