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"Ничем я не обязан России. Может, это Россия мне обязана, потому что я плачу ей налоги"

"Ничем я не обязан России. Может, это Россия мне обязана, потому что я плачу ей налоги"

Тысяча и одно мнение Эта история, конечно, всем уже известна. Но не написать о ней не позволяет праведное возмущение.

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Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
Налоги он платит.  А не за счет ли нанимаемых работяг? С него взяли штраф 30 000 руб.? Да он отыграется на тех же своих работниках. Срок надо давать и запретить привлекать наемный труд.
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