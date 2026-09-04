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От евклидовых данных к графовым структурам: новый обзор совместного обучения

От евклидовых данных к графовым структурам: новый обзор совместного обучения

Классическая схема машинного обучения — сбор данных, тренировка модели и её использование в одном месте — упирается в проблемы масштабируемости и приватности.

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