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Как укрепить иммунитет ребенка? Объясняет педиатр

Как укрепить иммунитет ребенка? Объясняет педиатр

1 марта отмечается День иммунитета. Екатерина Мазеина Редактор, мама двух девочек Источник: Unsplash Почему дети болеют чаще взрослых? Как работают врожденный и приобретенный иммунитет? И что на самом деле помогает укрепить защитные силы организма? На эти и другие вопросы Детям Mail ответила врач-педиатр «СМ-Клиника» Гузель Рахимова.

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