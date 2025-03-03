Как укрепить иммунитет ребенка? Объясняет педиатр

1 марта отмечается День иммунитета. Екатерина Мазеина Редактор, мама двух девочек Источник: Unsplash Почему дети болеют чаще взрослых? Как работают врожденный и приобретенный иммунитет? И что на самом деле помогает укрепить защитные силы организма? На эти и другие вопросы Детям Mail ответила врач-педиатр «СМ-Клиника» Гузель Рахимова.